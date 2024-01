Betis reforça desejo de venda, e Flamengo fica distante de Luiz Henrique

Luiz Henrique vê com bons olhos um retorno ao Brasil - (crédito: Foto: Cristina Quicler/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O desejo do Flamengo de contar com o atacante Luiz Henrique ficou mais difícil. Com Marcos Braz e Bruno Spindel na Espanha para negociar com o Betis, o Rubro-Negro voltou a ouvir que a intenção no momento é somente de venda.

Após fechar a contratação de Matías Viña, que deverá se apresentar nos próximos dias, os dirigentes seguiram para Sevilha. Na Andaluzia, Braz e Spindel viram Luiz Henrique ter grande atuação diante do Barcelona no último domingo, o que fez o Betis reforçar o desejo de negociar o atleta em definitivo. O valor pedido é de 18 milhões de euros (R$ 97 milhões).

Segundo o “ge”, o Betis estava inclinado a aceitar um empréstimo com obrigação de compra, mas voltou atrás. Além de ser titular e ter boa atuação contra o Barça, Luiz Henrique também foi bem na semana passada, diante do Granada. Dessa forma, os espanhóis vislumbram a possibilidade de venda, especialmente com o interesse de alguns clubes europeus.

O Flamengo não se retirou da negociação e não desistiu de ter o atacante, mas sabe que o negócio ficou mais difícil. Caso o Betis não consiga vendê-lo até o fim do mês, no encerramento da janela de inverno da Europa, existe a chance das partes voltarem a negociar. No Brasil, a janela de transferências está aberta até o dia 7 de março.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.