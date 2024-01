Gabriel Menino volta a treinar no Palmeiras após cirurgia no tornozelo

Gabriel Menino está perto de voltar a jogar pelo Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira após empate com Novorizontino, na estreia no Paulistão, e o técnico Abel Ferreira teve boas notícias. Afinal, o meio-campista Gabriel Menino voltou a trabalhar com o grupo após se recuperar de uma contusão no tornozelo direito.

Menino não entra em campo desde outubro, na derrota do Verdão para o Atlético-MG pelo Brasileirão. Na ocasião, ele ficou em campo pouco mais de dez minutos até se lesionar. Dessa forma, o jogador de 23 anos passou por cirurgia para se recuperar.

Além de Gabriel Menino, quem também treinou com os companheiros foi o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. O uruguaio ficou de fora do duelo do Palmeiras no domingo, pois estava cumprindo um cronograma individual de prevenção de lesão.

Dessa forma, o departamento médico do Verdão conta apenas com Dudu neste momento, que ainda não tem prazo para retorno. O camisa 7 rompeu ligamentos do joelho direito em agosto do ano passado, mas ainda não sabe quando estará disponível.

O Alviverde volta a campo na quarta-feira, contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. Será a primeira partida do Palmeiras no Allianz Parque na temporada, e a bola rola às 21h35 (de Brasília).

