Internacional não pagará para ter Borré de imediato e pode esperar até o meio do ano

Presidente do Inter viajou à Alemanha para fechar com Borré - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional anunciou a contratação do atacante Rafael Borré, mas não sabe quando terá o jogador à disposição. O colombiano pertence ao Eintracht Frankfurt (ALE), porém está emprestado até o meio do ano ao Werder Bremen (ALE), que não admite se desfazer do atleta sem uma compensação financeira.

A intenção do Inter é que Borré se acerte com o Werder Bremen e consiga a liberação ainda nesta janela de transferências. Dessa forma, caso contrário, segundo o “ge”, a direção colorada admite esperar para contar com o atleta somente no segundo semestre.

O Bremen ficou irritado com a postura do Internacional, que anunciou Borré enquanto o atacante está sob contrato. Brigando na parte de baixo da tabela da Bundesliga, o clube conta com o colombiano. No último domingo, aliás, o Werder venceu o Bayern, em Munique, e o atacante entrou no segundo tempo.

Rafael Borré entrou em campo 15 vezes pelo Werder Bremen nesta temporada, sendo 11 titular e apenas quatro saindo do banco de reservas. O colombiano marcou quatro gols. Além dos dois clubes alemães, ele tem passagens por Deportivo Cali (COL), Atlético de Madrid (ESP), Villarreal (ESP) e River Plate (ARG).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.