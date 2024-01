Pretendido por Vasco e Corinthians, Rollheiser já treina no Benfica

Rollheiser fica no Benfica, a princípio, até o meio do ano - (crédito: Foto: Divulgação/Benfica) Jogada10 Jogada10

Anteriormente na mira de Vasco e Corinthians, o argentino Benjamín Rollheiser já até treinou nesta segunda-feira (22) com o Benfica, de Portugal, seu novo clube. Ele chegou em Lisboa na última sexta, após assinar contrato válido até o fim de junho. Ele chega emprestado pelo Estudiantes, da Argentina. As Águias ganharam a concorrência de vascaínos e corintianos na hora de ficar com o jogador.

No Benfica, Rollheiser vai vestir a camisa de número 32. Ele terá a oportunidade de disputar a Copa da Liga Portuguesa, compromisso que o Benfica terá na quarta-feira, diante do Estoril. Mas, como acabou de chegar, o mais provável é que faça sua estreia apenas a partir do dia 31, no jogo fora de casa contra o Estrela Amadora, pelo Campeonato Português.

O Benfica terá a opção de compra de Rollheiser ao fim do período de empréstimo. Vasco e Corinthians fizeram propostas parecidas neste sentido, mas com cifras menores que a dos portugueses. Assim, ela pareceu melhor aos olhos dos argentinos, que esperam fazer um bom negócio tendo o clube de Lisboa como vitrine para o meia-atacante.

