Jornalista crava: ‘Neymar será pai de uma menina’

Craque brasileiro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar está próximo de ser pai novamente. A informação surgiu nas últimas horas e tem tomado conta do noticiário. Aliás, até o sexo do bebê já foi informado.

Segundo o jornalista Léo Dias, Neymar será pai novamente de uma menina. Portanto, caso a informação seja confirmada, o jogador, que já é pai de Davi Lucca e Mavie, terá uma nova menininha para cuidar.

Aliás, ainda de acordo com Léo Dias, Neymar ficou feliz com a informação. O comunicador informou ainda que a mãe, Amanda Kimberlly, está grávida de aproximadamente quatro meses.

Após o nascimento da criança, Neymar já se colocou à disposição para realizar o teste de DNA. Caso, de fato, seja pai da criança, já confirmou para pessoas próximas que vai assumir todas as responsabilidades.

A notícia de que Neymar será pai novamente foi dada pela modelo por WhatsApp. O jogador, aliás, ficou assustado em um primeiro momento. Na sequência, teve receio de como seria a reação de Bruna Biancardi, mãe de Mavie.

Há alguns dias, o assunto pipocou nas redes sociais. As especulações sobre um terceiro filho de Neymar, afinal, aconteceram há três semanas. Tudo começou quando o perfil da modelo e influenciadora digital Jamile Lima comentou uma foto de Mavie: “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil Segue a Cami.

