São Luiz x Internacional: onde assistir, escalações, arbitragem

Renê treina com afinco e deve ir a campo para o jogo do Internacional com o São Luiz - (crédito: Foto Ricardo Duarte/Internacional)

Após vencer o Avenida por 1 a 0 na estreia, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira (24/1), às 19h (de Brasília) pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será em Ijuí, contra o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro. O rival fez uma boa estreia. Afinal, empatou com o São José, em Porto Alegre, em 1 a 1 e faz o seu primeiro jogo em casa. A previsão é de excelente público.

Onde assistir

Os canal Premiere 2 transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o São Luiz

O técnico Alessandro Telles deve manter a base que empatou em 1 a 1 na estreia, fora de casa, com o São José, fazendo um bom jogo. A única alteração pode rolar no meio de campo. Guilherme Dal Pian e Felipe Baiano disputam a vaga.

Destaque do São Luiz na estreia, o goleiro Raul disse que o time fez uma boa pré-temporada e que, contra o São José quase saiu com uma viória fora de casa.

” Mostramos um bom futebol e poderíamos ter vencido na estreia, mas o campo ruim nos atrapalhou. Aqui em casa estará melhor. Porém sabemos que teremos um jogo complicado, contra um gigante”, disse ao Youtube da GZH.

Como está o Internacional

O técnico Eduardo Coudet confirmou a escalação do goleiro Anthoni. Afinal, o terceiro reserva da posição entrou no fogo na partida de estreia contra o Avenida, substituindo Ivan (que sofreu grave lesão no joelho e vai parar um semestre) e deu conta do recado no triunfo por 1 a 0. Ivan já era o reserva, pois o titular Rochet segue se recuperando de lesão e o segundo reserva Keiller não vem sendo aproveitado.

Além disso, Coudet muda quase todo o time. Exceto por Robert Renan na zaga, a equipe deve ser totalmente diferente daquela que começou na estreia. Mas há uma dúvida. O treinador tem poucos especialistas para a lateral-esquerda. Assim, ainda não sabe se começa com Renê (que jogou contra o Avenida) ou se improvisa De La Peña. Caso opte por esta última solução, Capanharo começa no meio de campo.

SÃO LUIZ X INTERNACIONAL

2ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 24/1/2024

Local: Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS)

SÃO LUIZ: Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Mateus Santana, Lucas Hulk, Gabriel Davis e Guilherme Dal Pian (Felipe Baiano); Diogo Sodré e Gabriel Morbeck. Técnico: Alessandro Telles

INTERNACIONAL: Anthoni; Mallo, Igor Gomes, Robert Renan e Renê; Rômulo, Hyoran, De Pena (Campanharo) e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza

