São Paulo encaminha renovação de contrato com Diego Costa

O São Paulo abriu conversas para renovar com o zagueiro Diego Costa. Depois de uma primeira oferta e, posteriormente, uma contraproposta, as duas partes chegaram em um denominador comum e a um acordo. O contrato deve ser assinado nas próximas semanas.

Aliás, Diego Costa tinha contrato com o clube até dezembro de 2024, mas agora vai até o final de 2028. Além disso, o defensor deve ganhar uma valorização salarial. Cria de cotia, o jogador atua nos profissionais desde 2019 e vem sendo um dos atletas mais regulares da equipe nos últimos anos.

Nos últimos dias, o defensor chegou a receber algumas sondagens da Europa, mas a diretoria do Tricolor bateu o pé e correu para assegurá-lo no Morumbi. Após a saída de Beraldo para o PSG, o São Paulo entende que Diego Costa pode ser um potencial substituto para jogar ao lado de Arboleda.

Com 24 anos, Diego Costa tem ao todo 133 partidas oficiais e cinco gols com a camisa do São Paulo. Atualmente, além do jovem jogador, Thiago Carpini também conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Matheus Belém como opções para o sistema defensivo. O Tricolor Paulista monitora o mercado atrás de um novo zagueiro canhoto para repor a saída de Beraldo.

