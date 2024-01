PSG lança a quarta camisa para 2023/24

As meninas do PSG vão enfrentar o Ajax com novo figurino - (crédito: Foto: Divulgação/PSG) Jogada10 Jogada10

Atual campeão nacional, o PSG lançou, nesta quarta-feira (25), o seu uniforme 4 na sequência da temporada 2023/24. O time feminino do clube francês terá a honra de estreá-lo, nesta quarta, contra o Ajax, pela Champions League. A bola rola às 17h (horário de Brasília), pelo Grupo C da competição, em embate que vale a liderança da chave.

A Jordan assina os modelos e entra no lugar destinado ao fornecedor esportivo, bem como no número 3 desta temporada. As duas outras camisas do Paris Saint-Germain (de local e visitante), lançadas antes, são da Nike.

A peça, assim como a camisa 3, mantém a estampa de elefante, inspirada no tênis da marca eternizada por Michael Jordan, lenda do basquete mundial. Ela fica, então, ao longo do corpo, com a icônica faixa central do time francês, posicionada, de forma sutil, na parte central.

O escudo do Paris Saint-Germain, por sua vez, está no lado esquerdo do peito em verde, com as linhas em areia com o logo do Jordan na mesma cor, no lado oposto.

Já a gola é redonda e tem a parte frontal verde, com a nuca em azul marinho.