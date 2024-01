Moscardo assina com PSG e será emprestado ao Corinthians

Moscardo será jogador do PSG - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

A novela acabou e Gabriel Moscardo será jogador do PSG. O volante assinou com o clube francês, mas vai ficar emprestado ao Corinthians até o meio do ano. O acordo segue nos valores combinados, de R$ 107,6 milhões e mais R$10,6 milhões em bônus. O Timão vai ficar com cerca de R$99 milhões da venda.

Por conta de uma lesão no pé esquerdo onde será necessário realizar uma cirurgia, o PSG vai emprestar o jogador para o Corinthians até julho, já que não poderia utilizá-lo durante a temporada francesa, em virtude da contusão. Moscardo vai fazer toda sua recuperação no Brasil e deve jogar algumas partidas com o Alvinegro, antes de se mudar para a França.

PSG e Corinthians entraram em acordo pela venda do volante já faz algum tempo. Contudo, a transferência travou após o jogador ser diagnosticado com um problema no pé esquerdo. Em sua chegada em Paris, Moscardo realizou um exame e descobriu que teria que passar por uma cirurgia no local.

Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o acordo. O clube francês chegou a pedir uma cláusula de proteção, caso o atleta não se recuperasse totalmente do procedimento. Os dois clubes chegaram a superar os entraves, mas a demora para fechar a transferência irritou o Corinthians, que chegou a pedir o jogador de volta. Contudo, as duas equipes superaram os entraves e firmaram a negociação.

O meio-campista deve permanecer afastado por três meses. A possibilidade de ele jogar pelo Corinthians ficará a cargo de Mano Menezes até julho. Em agosto, Moscardo se apresentará ao PSG.

