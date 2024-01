Fluminense anuncia contratação de Terans

Terans é o quinto reforço do Fluminense para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Pachuca) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou, na tarde desta quarta-feira (24), seu quinto reforço para 2024. Trata-se de David Terans, meio-campista de 29 anos que estava no Pachuca, do México. O contrato do uruguaio no clube tricolor é válido até o fim de 2026.

Fala, Terans!

“Estou muito feliz. Para mim é um desafio muito grande. Quando soube do interesse do Fluminense não tive dúvidas em aceitar. Estou muito contente, assim como toda minha família. Tenho muito a aprender. O estilo de jogo do professor Diniz é diferente e bom para o meu jogo. Então acho que será muito bom e irei aprender muito. Venho para aprender, para desfrutar e ser feliz aqui, e também para ajudar o time nos desafios pela frente”, disse Terans.

“A torcida pode esperar muita dedicação e trabalho sempre, me dedico nos treinos para sempre poder fazer o melhor em campo. No início terei que me adaptar ao estilo de jogo, que é bem diferente, mas já estou acostumado ao futebol brasileiro e, com a ajuda dos meus companheiros e do treinador, que todos falaram muito bem, acho que será um desafio muito lindo e muito importante na minha carreira”, completou Terans.

Contratação do Fluminense

As negociações entre as partes vinham se desenrolando há semanas. Além do Fluminense. Terans também havia sido oferecido para Palmeiras, Vasco e Grêmio. No entanto, os clubes brasileiros não sinalizaram interesse na contratação do uruguaio. Assim, os dirigentes tricolores foram em busca do meio-campista.

Aliás, Terans chegou ao Rio de Janeiro no último domingo (21) para realizar exames médicos e assinar contrato. O uruguaio é revelado pelas categorias de base do Rentistas e também teve passagens por Danúbio, Atlético-MG, Peñarol, Athletico-PR e Pachuca. O jogador é um velho conhecido do futebol brasileiro e agora vai construir uma nova história no Fluminense.

Além de Terans, os dirigentes tricolores já anunciaram as contratações de Felipe Alves, Antônio Carlos, Renato Augusto e Gabriel Pires. O clube também também acertou as vindas Douglas Costas e Jan Lucumí para 2024.

