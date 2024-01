Léo Pereira enaltece Ortiz, zagueiro que tem negociação com o Flamengo

Léo Pereira comemorando gol pelo Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo segue em busca de um nome para reforçar o setor defensivo. O grande desejo da diretoria é contar com Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Entretanto, a cúpula rubro-negra esbarra na pedida dos dirigentes do Massa Bruta, que sinalizaram a chance de diminuir os valores. Nesta quarta-feira (24), Léo Pereira, xará de Ortiz, enalteceu a qualidade do jogador.

“Quem tem que analisar é a diretoria (se é necessário mais um zagueiro). Claro que é um jogador muito qualificado, vem fazendo ótimas temporadas. Com certeza se chegar aqui vai vir para agregar e para melhorar a disputa pela zaga”, disse Léo Pereira.

“A gente tem que dar continuidade e fazer o nosso, independentemente de quem chegar. A gente tem que melhorar o nosso nível de treinamento para chegar aos campeonatos e ganhar os títulos”, completou o rubro-negro.

Reforço de Matías Viña

Enquanto negociava por Ortiz, o Flamengo acertou a contratação de Matías Viña, lateral-esquerdo que tinha seus diretos ligados a Roma, da Itália. Na zona mista, Léo Pereira celebrou o acordo e também elogiou o uruguaio.

“Com a chegada do Viña, a gente só tem a melhorar o nosso elenco, eles vêm para qualificar ainda mais o grupo. Assim, a gente fica muito feliz com a chegada de jogadores qualificados e espera que eles possam ajudar. E nós vamos ajudá-los na adaptação”, afirmou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.