Atlético veta Hulk para a estreia do time no Campeonato Mineiro

Além de Hulk, o técnico Felipão também não terá Gustavo Scarpa - (crédito: Foto: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro)

O Atlético-MG anunciou que Hulk está fora da estreia no Campeonato Mineiro. O atacante está com um quadro de infecção estomacal e não enfrentará o Patrocinense nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Pedro Alves Nascimento, pela primeira rodada da competição.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do clube, Hulk está em Belo Horizonte para “repouso, tratamento e preparação”. Os cuidados e precauções, porém, visam a partida contra o Democrata-GV, no próximo domingo (28), na Arena MRV, pela segunda rodada.

O técnico Luiz Felipe Scolari também não terá Gustavo Scarpa. O meia-atacante é, até o momento, o único reforço anunciado pelo Atlérico-MG. Scarpa, dessa forma, está aprimorando o preparo físico antes de estrear pelo time.

Bruno Fuchs, Mariano, Battaglia e Zaracho, que retornam de lesão, também estão fora da partida. O clube prefere não arriscar e colocar em risco a recuperação física dos jogadores.

O provável time do Atlético-MG será formado por Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Vargas).

