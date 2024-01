Estoril vence Benfica nos pênaltis e vai à primeira final de Taça da Liga

O zagueiro argentino Otamendi marcou o único gol do Benfica no tempo regulamentar - Foto: Divulgação / Benfica - (crédito: Foto: Divulgação / Benfica) Jogada10 Jogada10

A final da Taça da Liga de Portugal 2023/24 está definida. O Estoril venceu o Benfica nos pênaltis por 5 a 4, nesta quarta-feira (24), e vai enfrentar o Braga na decisão do torneio, que está marcada para o próximo sábado (20). A vaga foi decidida nas penalidades máximas após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, onde Rafik Guitane abriu o placar para o Estoril e Otamendi deixou tudo igual para as Águias. No entanto, Dani Figueira foi o grande destaque da classificação. Além de fazer grandes defesas durante os 90 minutos, o goleiro defendeu a cobrança do brasileiro Marcos Leonardo e foi o herói da equipe.

Dessa maneira, o Estoril garantiu a classificação para a primeira final da história do clube final na Taça da Liga, que agora vai em busca do título inédito contra o Braga. A decisão está marcada para o sábado (27), às 16h45, novamente no Estádio Municipal de Leiria.

O Benfica, por sua vez, encerrou uma sequência de oito vitórias na temporada. Por outro lado, o Estoril surpreendeu e conseguiu segurar o empate no tempo regulamentar diante do Benfica, que encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas na temporada.

Benfica x Estoril

O Benfica não fez um grande primeiro tempo e foi para o intervalo com uma derrota parcial de 1 a o após desperdiçar algumas chances. A equipe não conseguiu trocar passes rápidos e ficou refém da forte marcação do Estoril. Assim, a equipe abriu o placar após bom contra-ataque pelo lado esquerdo do campo que terminou com finalização de Rafik Guitane no fundo da rede aos 15 minutos. Além disso, o goleiro do Estoril, Dani Figueira, fez duas grandes defesas e evitou que a equipe foi vazada.

Na volta do intervalo o Benfica conseguiu produzir e chegou ao gol de empate após boa troca de passes no meio de campo. O zagueiro Otamendi aproveitou um corta luz de Musa e, como um atacante, deslocou o goleiro para deixar tudo igual no placar aos 13 minutos. Com o empate, a partida transformou-se em ataque contra defesa. Nas melhores chances do Benfica, o brasileiro Marcos Leonardo saiu do banco de reservas e tirou tinta da trave, enquanto Di María acertou o travessão já nos acréscimos da partida. No entanto, o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar provocou a disputa por pênaltis.

