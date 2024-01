Flamengo monta logística, e Viña chega aos EUA nesta quinta

Matías Viña é o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Divulgação/ Roma) Jogada10 Jogada10

Depois da contratação de De La Cruz, o Flamengo acertou com outro uruguaio para seu elenco. Trata-se de Matías Viña, que chegará aos Estados Unidos, onde a equipe principal está para dois amistosos. O novo reforço será o substituto de Filipe Luís, que se aposentou na última temporada, e será o novo treinador do time sub-17 do clube carioca. A informação é do portal ‘ge’.

A negociação se arrastou ao longo das semanas, entretanto o Rubro-Negro fechou com o lateral-esquerdo, da Roma, por 8 milhões de euros, com bônus de mais um milhão na mesma moeda. Para atingir tal meta, o clube precisa conquistar o Brasileiro ou a Libertadores. Cada um deles vale 500 mil euros.

O clube optou pela integração ainda nos Estados Unidos para que Viña já se familiarize com os novos companheiros. No dia 27, às 15h (de Brasília), o Flamengo mede forças com o Orlando City, e o lateral acompanhará o amistoso na arquibancada. Vale destacar que o atleta não joga desde 12 de dezembro por conta de uma lesão no ligamento medial do joelho direito e por isso não deve fazer atividade com o grupo inicialmente.

Por fim, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, e Bruno Spindel, diretor executivo, chegam aos Estados Unidos nesta quarta-feira (24). Nesse sentido, ambos irão debater com Rodolfo Landim sobre a negociação por Léo Ortiz, do Bragantino. O Massa Bruta, por sua vez, abaixou a pedida para 9 milhões de euros.

