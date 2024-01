Marrocos evita vexame histórico da Costa do Marfim na Copa Africana

Jogadores da Costa do Marfim desesperados após o 4 a 0 de Guiné Equatorial nesta segunda-feira. A eliminação na Copa Africana era quase certeza. Mas graças ao Marrocos, nesta quarta, os anfitriões ganahram uma sobrevida - (crédito: Foto: Issouf Sanogo / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Costa do Marfim, graças ao Marrocos, se livrou de um vexame histórico na Copa Africana de Nações. Afinal, foi por causa triunfo, suadíssimo, dos marroquinos sobre Zâmbia, por 1 a 0, que os marfinenses, anfitriões da competição, conseguiram entrar com a última vaga das oitavas. Enfim, o quarto melhor terceiro colocado (entre os que terminaram nesta colocação nos seis grupos da CAN).

Foi um drama até o último segundo. Afinal, a Costa do Marfim tinha terminado a sua campanha apenas em terceiro lugar no Grupo A. Assim, ficou na torcida para avançar. A situação estava complicadíssima, pois faltando apenas os jogos do Grupo F, já se sabia que Guiné, Mauritânia e Namíbia estavam classificados para as oitavas de final. E que Gana estava eliminada. Restava uma vaga. Zâmbia avançaria se vencesse ou empatasse. Perdendo, entrava a Costa do Marfim. Zâmbia vendeu caríssima a derrota para Marrocos.

Costa do Marfim com a vaga 16

O jogo foi dramático, pois Marrocos esteve melhor no primeio tempo, fazendo um gol com Ziyech, aos 37 minutos, pegando uma sobra do goleiro Mulenga. No segundo tempo, Só deu Zâmbia, em busca do empate que a classificaria. Para se ter ideia, se no primeiro tempo Marrocos teve 72% de posse e 11 finalizações, nos 45 minutos finais Zâmbia massacrou, com 65%. Mas parou nas defesas de Bono e na má pontaria do ataques (quatro chutes passararm raspando).

Fim de jogo. Marrcos em primeiro, Zâmbia eliminada e Costa do Marfim aliviado. Ao menos vai para as oitavas. Mas ciente de que fez papelção na fase de grupos. Venceu Guiné Bissau na estreia. Depois, Perdeu para a Nigéria e foi goleada pelo modesto time de Guiné Equatorial. Nesta segunda-feira, pelas oitavas, enfrentará Senegal. O que esperar?

Estas foram as colocações dos terceiros colocados

Guiné – 4 pontos (classificado)

Namíbia – 4 pontos (classificada)

Mauritânia – 3 pontos e saldo 1 (classificada)

Costa do Marfim – 3 pontos e saldo -3 (classificado)

Zâmbia – 2 pontos e saldo -1 (eliminada)

Gana – 2 pontos e saldo -1 (eliminada