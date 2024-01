Atlético de Madrid x Sevilla: escalações e onde assistir

Jogadores do Atlético Madrid durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Atlético Madrid - (crédito: Foto: Divulgação/Atlético Madrid) Jogada10 Jogada10

A última vaga da semifinal da Copa do Rei da Espanha será definida nesta quinta-feira (25). O Atlético de Madrid recebe o Sevilla às 17h, no estádio Cívitas Metropolitano, na capital espanhola. O time comandado pelo técnico Diego Simeone vive um bom momento e chega embalado para seguir vivo na briga pelo título da principal competição mata-mata do futebol espanhol.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros chegam embalados após eliminarem o Real Madrid nas oitavas de final e, além disso, terão a vantagem de jogar em casa nesta quinta-feira. Dessa maneira, o Atlético aparece como favorito para conquistar a última vaga na semifinal da Copa do Rei, apesar do técnico Diego Simeone lidar com alguns desfalques.

Com problemas físicos, Thomas Lemar, César Azpilicueta, Vitolo Machín e Ángel Correa estão fora da partida. Ao mesmo tempo, Reinildo aparece como dúvida e também deve ser ausência no Cívitas Metropolitano.

Como chega o Sevilla

O Sevilla não faz uma boa temporada e está na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Na liga nacional, a equipe vem de quatro derrotas seguidas e está na primeira posição acima da zona da degola. No entanto, o retrospecto recente na Copa do Rei é positivo e a equipe vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Getafe, fora de casa, nas oitavas de final.

No entanto, a situação do Sevilla nesta quinta-feira será ainda mais complicada, uma vez que a equipe terá uma série de desfalques. O atacante Youssef En-Nesyri, na disputa da Copa Africana de Nações, aparece como principal ausência da equipe. Assim, ela se junta aos lesionados Nemanja Gudelj, Dodi Lukebakio e Kike Salas, que também estão fora da partida. Por outro lado, as dúvidas para o duelo ficam por conta de Marcos Acuña e Loic Bade.

Atlético de Madrid x Sevilla

Quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Data e horário: quinta-feira, 25/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Koke, De Paul, Saul, Lino; Morata, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Marcão, Ramos, Pedrosa; Jordan, Sow, Rakitic; Lamela, Romero, Ocampos. Técnico: Quique Flores.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Alejandro J. Hernández Hernández (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

