Everton Ribeiro marca e Bahia goleia Jacobina

Bahia não teve dificuldade para golear o Jacobina e vencer a primeira no Baiano - (crédito: Foto: Reprodução/TVE Bahia) Jogada10 Jogada10

Noite de festa na Fonte Nova nesta quiarta-feira (24/1). Na primeira partida do Bahia em casa, veio também a primeira vitória no Campeonato Baiano. Aliás, goleada. Em atuação digna de encher de otimismo até o torcedor mais exigente, o time de Rogério Ceni fez 5 a 0 no Jacobina, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida marcou também o primeiro gol dos estreantes Everton Ribeiro e Jean Lucas com a camisa do Esquadrão. Kanu, Everaldo e Rezende marcaram os demais.Com o resultado, o clube chegou aos quatro pontos somados na tabela. Assim, pode terminar quarta-feira na vice-liderança da competição.

A festa foi ainda maior pela apresentação do zagueiro Victor Cuesta, ex-Botafogo. O novo reforço do Tricolor de Aço concedeu até coletiva mometos antes de a bola rolar. O time volta a campo no próximo sábado, fora de casa, diante do Bahia de Feira. Com apenas um ponto somado, o Jacobina recebe, na mesma data, o Barcelona-BA.

Everton Ribeiro marca

Quem imaginou que o clima de festa pela apresentação de Victor Cuesta poderia prejudicar o time, se enganou redondamente. O Bahia fez uma grande primeira etapa, anotou três gols e, com isso, praticamente garantiu a vitória antes do intervalo. Para isso iniciou o jogo partindo pra cima do Jacobina. A pressão inicial surtiu efeito aos oito minutos, quando Rezende emendou com categoria cruzamento da direita de Gilberto: Baha 1 a 0.

O belo gol de Rezende acabou sendo uma prévia do que viria em seguida. Everton Ribeiro, aos 35, recebeu lançamento de Caio Alexandre do campo defensivo e, já na área, dominou com extrema categoria e concluiu com um toquinho, sem chance para o goleiro. Golaço e Bahia 2 a 0.

O gol aliviou o Bahia, que havia perdido um pênalti aos 30, com Everaldo. A redenção do atacante, entretanto, não tardou. Aos 45, Gilberto cruzou da ponta direita e o centroavante completou de cabeça: 3 a 0.

Bahia goleia

O Bahia inegavelmente manteve o pique na segunda etapa. Desse modo, já vencia por 5 a 0 antes dos 20 minutos. O quarto saiu aos 16, com Kanu, que completou de cabeça escanteio que Cauly cobrou na medida. Em seguida, outro gol de estreante: Jean Lucas, aos 19, recebeu cruzamento da direita e, de primeira, estufou as redes.

Após o quinto gol, Rogério Ceni descansou os principais jogadores. Com isso, o Bahia administrou a partida e não levou sustos até o apito final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.