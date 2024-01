Gigi Riva: funeral do ex-jogador italiano reúne 30 mil pessoas

Riva era presidente de honra do Cagliari - (crédito: Foto: Carlo Baroncini/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O funeral de Luigi Riva, que morreu na última segunda-feira, reuniu cerca de 30 mil pessoas nesta quarta em Cagliari, na região da Sardenha. Gigi, como era chamado, estava com problemas cardíacos desde a última semana, mas não resistiu.

Fãs e torcedores se reuniram nos arredores da Basílica de Cagliari. A torcida do time homônimo à cidade levou bandeirões e faixas em homenagem ao ídolo, além de cantar em homenagem ao ex-jogador, que morreu aos 79 anos.

Gigi Riva é um dos maiores ídolos da história do futebol italiano e até hoje é o artilheiro máximo da Azzurri, com 35 gols em 42 partidas. Em 1968, conquistou o título da Eurocopa com a Itália, mas foi vice-campeão do mundo em 1970, para o Brasil, que tinha Pelé.

No Mundial de 1970, aliás, Riva era uma das grandes estrelas. Para muitos, o atacante era o melhor do mundo, que, à época, só premiava com a Bola de Ouro atletas europeus. No ano anterior, ele ficou em segundo lugar.

No fim de semana, na próxima rodada do Campeonato Italiano, estão previstas homenagens ao ex-jogador, que se aposentou aos 32 anos por conta de lesões. Em 2006, ele fez parte da comissão técnico da Itália que conquistou a Copa do Mundo, na Alemanha.

