Cruzeiro vence Villa Nova em estreia no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro foi valente e buscou a vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova nesta quarta-feira (24), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. No duelo que marcou a estreia do técnico argentino Nicolás Larcamón no comando da Raposa, o atacante Dinenno marcou seu primeiro gol pelo clube celeste, enquanto o jovem João Pedro saiu do banco de reservas no segundo tempo para anotar o gol da vitória nos acréscimos. Por outro lado, Wendson anotou o único gol para os donos da casa no estádio Castor Cifuentes.

Depois de 19 dias de trabalho, Nicolás Larcamón finalmente fez sua primeira partida oficial no comando do Cruzeiro e deixou a equipe na liderança do Grupo A, com três pontos. Além disso, a Raposa contou com o empate do Tombense, que ficou no 2 a 2 com o Uberlândia, também nesta quarta-feira, para assumir a primeira posição isolada.

Por outro lado, o VIlla Nova, que está no Grupo B ao lado do Atlético-MG, não somou pontos em sua estreia na competição. Quem lidera a chave, ao menos de forma momentânea, é o Uberlândia, que ficou no empate fora de casa diante do Tombense.

O jogo

A partida começou com um ritmo lento, mas o Cruzeiro conseguiu tomar iniciativa dentro de campo. Apesar de não criar grandes chances, a Raposa abriu o placar com Dinenno em jogada pela esquerda na qual o goleiro Gabriel Parra falhou e o atacante argentino fez o primeiro dele com a camisa celeste. Por outro lado, o Villa Nova respondeu bem ao gol sofrido e soube aproveitar os espaços que encontrou pelo lado esquerdo do campo. Assim, os donos da casa chegaram ao empate com gol de Wendson, que precisou do auxílio do VAR.

Na volta do intervalo, o Villa Nova começou melhor e dominou os minutos iniciais. O Cruzeiro, por sua vez, teve dificuldades para sair jogando. Mas, a Raposa conseguiu evoluir após algumas alterações e assumiu o comando da partida na reta final. Destaque para o goleiro Gabriel Parra, que fez ao menos três boas defesas para evitar o segundo gol do clube celeste. Ian Luccas, que saiu do banco de reservas, chegou a balançar a rede aos 30 minutos, mas o lance foi anulado por posição de impedimento na jogada. Mas, o Cruzeiro foi valente e buscou o triunfo com gol de João Pedro, que também entrou na segunda etapa e garantiu a vitória nos acréscimos.

VILLA NOVA 1X2 CRUZEIRO

1ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 24/1/2024, 19h (de Brasília)

Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

VILLA NOVA: Gabriel Parra; Maurício Mucuri, Alex Paulino, Renan e Charles (Anthony Kauê, aos 24? do 2t); Lucas Vital (Ruan Pablo, aos 42? do 2t), Neto e Wendson (Carlos Miguel, aos 43? do 2t); Wesley Hiago (Léo Reis, aos 15? do 1t), Caio Mancha (Renatinho, aos 25? do 2t) e Guilherme Santos. Técnico: Vinícius Munhoz

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Neris, Lucas Oliveira e Marlon; William, Lucas Silva, Japa (Ian Luccas, aos 12? do 2t) e Robert (João Pedro, aos 29? do 2t); Pereira, Arthur Gomes (Wesley Gasolina, aos 12? do 2t) e Dinello (Rafa Silva, aos 44? do 2t). Técnico: Nicolás Larcamón

Gols: Dinenno, aos 28? do 1t (0-1); Wendson, aos 46? do 1t (1-1); João Pedro, aos 48? do 2t (1-2)

Árbitro: André Luiz Policarpo

Auxiliares: Guilherme Camilo e Felipe Alan Costa

Cartões amarelos: Wendson (VIL); Marlon, Wesley Gasolina e Matheus Pereira (CRU)

