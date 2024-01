Audax-RJ x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense vai em busca da segunda vitória consecutiva no Carioca - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória em cima da Portuguesa por 2 a 1, é hora do Fluminense concentrar esforços no próximo compromisso do Carioca. Afinal, os jogadores tricolores entram em campo nesta quinta-feira (25), diante do Audax-RJ, às 21h30, no Elcyr Resende, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

O Fluminense é o quarto colocado da Taça Guanabara, empatado em número de pontos com Flamengo e Vasco. O empate na estreia deixou os jogadores tricolores com dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder da competição.

Onde assistir

A Band e Bandsports transmitem o jogo entre Audax-RJ e Fluminense

Como chega o Audax

O Audax fez uma campanha digna em 2023 e, dessa forma, se classificou para Copa do Brasil e Série D em 2024. No entanto, os jogadores foram derrotados por Flamengo e Madureira nas rodadas iniciais e não tiveram um bom início no Campeonato Carioca. O time, dessa forma, é o lanterna da Taça Guanabara, com nenhum ponto conquistado. Assim, Tuca Guimarães vai com força máxima em busca do primeiro triunfo no Estadual.

Como chega o Fluminense

O elenco principal do Fluminense ainda está retornando das férias. Portanto, Marcão segue como técnico interino e vai comandar um time alternativo nesta quinta-feira (25). A expectativa fica por conta de Lelê, que marcou gol nas duas primeiras rodadas e vem se destacando neste começo de Carioca. O atacante acabou sendo comprado pela diretoria tricolor por R$ 4 milhões em 2024.

Aliás, Isaac, que marcou gol no último jogo, deve iniciar em campo novamente. O atacante balançou as redes pela primeira vez no profissional e vem jogando com muita confiança em campo. Antônio Carlos, um dos reforços do clube para 2024, também começa como titular. O zagueiro vem mostrando muita personalidade e segurança em seus primeiros jogos.

AUDAX-RJ X FLUMINENSE

Terceira rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 25/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Elcyr Resende, Saquarema (RJ)

Audax: Anderson Max; Igor Silva, João Victor, Matheus Carioca e Paulo Victor; Miticov, Romarinho, Jackson Caucaia e Tavinho; Ítalo e Clisman. Técnico: Tuca Guimarães

Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Carlos Henrique Cardoso de Souza

