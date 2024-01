Wanderson cita ‘jogo duro’, mas ressalta: ‘Temos que fazer nossa parte’ - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Internacional voltou a campo pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, diante do São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS). No primeiro tempo, o Colorado sofreu com a falta de entrosamento, visto que vários jogadores foram poupados. No entanto, subiu de produção com as mexidas de Coudet na etapa final, porém pecou na pontaria e ficou no empate, sem gols (0 a 0). Na saída de campo, Wanderson analisou a dificuldade da partida.

“Sabíamos as dificuldades do jogo. Eles jogam bem defensivos. Foi um jogo duro. Independente da parte física, temos que fazer nossa parte e buscar os resultados fora. Seguiremos o trabalho de cabeça erguida, estamos no início ainda. Focar e trabalhar mais para conseguir esses resultados, fora de casa, também”, disse.

O comandante colorado promoveu um rodízio, de olho na parte física de seu elenco. Nesse sentido, optou por poupar atletas e dar ritmo de jogo a alguns nomes do grupo. O camisa 11 destacou que entende que o período de descanso é curto no calendário brasileiro, mas reiterou que o time tem que buscar o resultado sempre, mesmo fora de casa.

“A gente sabe que o período de descanso é muito curto. Por isso teve essa rotação na equipe, e vários jogadores descansaram. Temos que nos preparar jogo após jogo. Sabemos que é difícil muitas das vezes na parte física. Mas é olhar para cima e buscar o resultado sempre”, salientou.

Olho na agenda

Com o resultado, o Colorado estaciona com quatro pontos, na quinta colocação, dois atrás do líder Juventude. Na próxima rodada, os comandados de Eduardo Coudet medem forças com o Ypiranga-RS, sábado (27), às 16h30 (de Brasília).

