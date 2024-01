Corinthians desperdiça chances, erra no fim e perde para o Ituano

Ituano marcou em cima da hora para vencer a primeira - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/Ituano) Jogada10 Jogada10

Embora tivesse muito mais oportunidades de gol, o Corinthians acabou saindo derrotado pelo Ituano, nesta quarta-feira (24). Jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Timão perdeu por 1 a 0 e conheceu seu primeiro resultado negativo no Campeonato Paulista deste ano. Por outro lado, a equipe da casa ganhou seu primeiro jogo na competição. O gol foi do lateral Léo Duarte, marcado já nos instantes finais da segunda etapa.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram de muita intensidade, mas pouco perigo real às duas balizas. O Corinthians atacou primeiro em chute de Yuri Alberto para fora. Mas o Ituano respondeu em jogada de Salatiel, que Eduardo Person bateu também linha de fundo. As coisas começaram a esquentar quando Raniele bateu de longe com perigo à meta de Jefferson Paulino. Já o Ituano respondeu com o Thonny Anderson, que recebeu cruzamento açucarado na segunda trave, mas desperdiçou.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Corinthians dominou o Ituano, mas não conseguiu o gol de nenhuma forma. A primeira chance veio com Matías Rojas, que posteriormente deixou Yuri Alberto na boa: o camisa 9 entrou na área, chutando cima de Claudinho. O centroavante teve nova chance depois, após escanteio de Rojas, mas cabeceou para fora. Aos poucos, o Ituano foi melhorando e chegou com Thonny Anderson, que aproveitou falha de Félix Torres e chutou para boa defesa de Cássio.

Até que veio o gol do Timão, mas que acabou anulado. Wesley dominou dentro da área e chutou cruzado, a bola acertou a trave e Romero completou. Após análise do VAR, somada à marcação do auxiliar, houve marcação de impedimento. A pressão corintiana não parou e Romero esteve perto do gol, mas Jefferson Paulino fez linda defesa. Até que o gol veio, mas em favor do Ituano. Jean Pyerre, aquele mesmo, ex-Grêmio, ajeitou para Léo Duarte soltar uma bomba, que desviou em Torres e matou Cássio. O Corinthians ainda pôde empatar em belo chute de Fausto Vera, que Jefferson Paulino salvou, garantindo a vitória do ituano.

ITUANO 1×0 CORINTHIANS

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 24/01/2024, 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 14.688 presentes

Renda: R$ 996.075,00

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva (Marlinho, 40’/1ºT); José Aldo, Yann Rolim (Miqueias, 36’/2ºT) e Eduardo Person (Robinho, 36’/2ºT); Thonny Anderson (Jean Pyerre, 36’/2ºT), Salatiel e Pablo Diogo. (João Vialle, 46’/2ºT) Técnico: Marcinho.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano (Yago, 37’/2ºT) e Hugo; Maycon (Fausto Vera, 37’/2ºT), Raniele, Matías Rojas (Gustavo Mosquito, 25’/2ºT) e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto (Wesley, 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: José Aldo, Claudinho, Yann Rolim (ITU); Maycon (COR)

Gol: Léo Duarte, 42’/2ºT (1-0)

