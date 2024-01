Vasco x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Time principal do Vasco retorna do Uruguai com duas vitórias em torneio amistoso, variedade tática, melhora defensiva, mas involução ofensiva - (crédito: Reprodução /X @VascodaGama) Jogada10 Jogada10

O time principal do Vasco deve estrear no Carioca, nesta quinta-feira (25). Após retornarem do período de pré-temporada no Uruguai, os comandados de Ramón Díaz provavelmente vão a campo para enfrentar o Madureira. O duelo pela terceira rodada do Carioca (nos dois primeitos jogos atuou um time alternativo) e vai ocorrer em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

O Cruz-Maltino se encontra na terceira colocação, com quatro pontos. Enquanto o Tricolor Suburbano está na sétima posição, com três pontos. Vale ressaltar que na primeira fase do Estadual todas as equipes se enfrentam. As quatro melhores classificadas avançam para a semifinal. Por outro lado, os times que terminarem entre o quinto e oitavo lugar vão disputar a semifinal da Taça Rio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT na TV aberta, no SporTV na TV fechada, no Premiere pelo pay-per-view e da CazéTV no canal do YouTube e Twitch. A partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino vem para o compromisso invicto, já que conquistaram triunfo na estreia diante do Boavista. Em seguida empatou com o Sampaio Côrrea, dessa vez fora de casa. Em ambas as oportunidades o Gigante da Colina foi a campo com um time alternativo. No caso, uma mescla de jogadores do elenco principal que permaneceram no Brasil e outros que retornaram disputaram a última edição da Copinha. O argentino Luca Orellano foi o grande destaque nos dois duelos com um gol e duas assistências.

O grupo principal retornou ao Brasil após pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Período no qual também disputou o torneio amistoso Serie Rio de La Plata em que conquistou triunfos sobre o San Lorenzo da Argentina e Deportivo Maldonado do Uruguai. Assim, a tendência é a de que o time titular tenha seu primeiro compromisso oficial em 2024.

Como chega o Madureira

O Tricolor Suburbano contratou 12 novos jogadores para seu elenco. Inclusive, até mesmo pelo alto número de reforços demonstrou ainda não ter o entrosamento ideal. Tanto que perdeu para o Botafogo em seu primeiro jogo no Estadual.

Posteriormente conquistou resultado positivo sobre o Audax. O autor do gol, aliás, é um velho conhecido da torcida vascaína, o atacante Hugo Borges. Ele tem passagem pelas categorias de base do Gigante da Colina.

VASCO X MADUREIRA

3ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 25/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo; Paulinho, Jair, Paulo Henrique e Lucas Piton; Payet, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

MADUREIRA: Mota, Almir Sóta, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira, Arthur Santos, Patrick Vieira e Pablo Pardal; Hugo Borges e Arthur Martins. Técnico: Daniel Neri

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Thiago Filemon Soares e Rafael Gomes Rosa

