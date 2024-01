Arana lamenta derrota do Atlético-MG e cita falta de ritmo: ‘Faltou perna’

Com Réver aposentado, e sem Hulk, Guilherme Arana foi o capitão atleticano - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

A temporada não começou da melhor maneira para o torcedor do Atlético-MG. Afinal, nesta quarta-feira, o time alvinegro saiu derrotado na estreia do Campeonato Mineiro 2024, para o Patrocinense, fora de casa. Após a partida, o lateral-esquerdo Guilherme Arana lamentou o resultado, mas ressaltou que a equipe ainda está com pouco ritmo.

“No começo do jogo a gente teve um bom volume. Faz duas semanas que a gente vem trabalhando, falta ritmo de jogo ainda e foi visível isso. Conforme a partida foi passando a gente foi errando alguns passes, e eu acho que faltou um pouco de perna. Foi a primeira partida, a gente tem que trabalhar esses dias agora”, disse Arana ao “Premiere”.

Em busca do pentacampeonato consecutivo, o Atlético não terá muito tempo para lamentar. No domingo, o Galo volta a campo contra o Democrata, em sua primeira partida na Arena MRV em 2024. Para Arana, a equipe vai dar a volta por cima.

“No final de semana já tem mais um jogo, e a gente tem que vencer dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. É só o começo, tenho certeza que logo, logo a gente vai estar com ritmo de jogo e as coisas serão diferente”, finalizou o camisa 13.

