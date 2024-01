Nadadora de 99 anos quebra três recordes mundiais no mesmo dia

Aos 99 anos, a nadadora Betty Brussel quebrou três recordes mundiais no mesmo dia. O feito ocorreu no sábado (20/1), em uma competição de natação, na cidade de Saanich, no Canadá. Betty Brussel fez os melhores tempos na categoria 100 a 104 anos, nas modalidades 400 metros de nado livre, 50 metros de peito e 50 metros de costas.

"Quando estou competindo, não penso em nada. Nada. Eu apenas conto as voltas para saber quantas ainda me restam", disse Betty ao jornal britânico The Guardian. "Tento sempre encontrar um ritmo que consiga sustentar. E na última volta, bem, dou tudo o que tenho", completou.

A recordista Betty Brussel nasceu em 1924, na Holanda, e aprendeu a nadar nos canais perto de Amsterdam. Ela se mudou para o Canadá em 1959 com o marido e começou a se interessar em natação amadora por volta dos 60 anos de idade, quando competiu pela primeira vez nos Jogos Seniores de British Columbia.

Ela contou que, no início, era desajeitada, mas que ficou apaixonada pelo esporte. Betty treina natação no White Rock Wave — um clube canadense — desde 2018. Na academia de nado, ela recebe treinamento especializado para alcançar seu potencial sem sobrecarregar o corpo.

O maior prazer de Betty não é quebrar recordes, mas entrar na piscina e se divertir o máximo possível. Ela também se declara tímida, e diz que ainda está se acostumando com a atenção midiática que vem ganhando. O marido dela, Gerrit, morreu há alguns anos e, desde então, ela encontra conforto e confiança na piscina. Apesar da perda, ela é descrita como uma pessoa alegre e muito falante, sempre com um "brilho nos olhos".