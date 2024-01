Abel diz que Palmeiras ‘entrou dormindo’ contra a Inter de Limeira

Abel diz que Palmeiras entrou dormindo em campo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras sofreu, mas conseguiu vencer a Inter de Limeira por 3 a 2, nesta quarta-feira(24), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão chegou a sair atrás do placar, conseguiu a virada, mas tomou o empate e só foi marcar o gol do triunfo no finalzinho da partida. Contudo, para o técnico Abel Ferreira, sua equipe entrou dormindo em campo e pediu paciência ao torcedor, já que ele ainda está ”apertando as engrenagens” para a temporada.

“Entramos dormindo e sou o primeiro a reconhecer isso. É continuar a “olear” a máquina. É o que estamos fazendo, carregar baterias. Há parafusos que têm que ser apertados, é notório. Algumas partes da máquina tem que se apertar parafusos, mas sei o que os jogadores sabem fazer de melhor e vão fazer seguramente”, disse Abel Ferreira, após a partida.

Buscando dar mais rodagem ao elenco, Abel fez mudanças no time titular e colocou Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno como titulares pela primeira vez. Contudo, o que incomodou o treinador foi a dificuldade da equipe de furar a defesa da Inter de Limeira. O Verdão terminou a partida apenas com Luan na zaga.

“Temos que estar preparados para as equipes se fecharem para nós e termos soluções para conseguir desbloquear essas equipes, que têm todo o mérito. Porque defender é uma arte, saber contra-atacar também é uma arte. Reconhecer onde o adversário é forte e tentar bloqueá-lo é uma forma estratégica de perceber as minhas limitações. Tenho que usar outras estratégias para tentar atacar e gosto desse tipo de treinador”, finalizou Abel.

