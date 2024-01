Nunes enxerga pontos positivos em derrota do Botafogo

Botafogo cai para o Boavista. Nunes minimiza tropeço dos alvinegros - (crédito: Foto: Divulgação/Boavista) Jogada10 Jogada10

O Botafogo teve, na quarta-feira (24), em Saquarema, sua primeira derrota no ano após três jogos. Superado pelo Boavista, o time alvinegro perdeu a liderança do Campeonato Carioca e, assim, pode cair algumas posições na tabela. Apesar do momento negativo, o técnico Tiago Nunes enxerga pontos positivos na performance de seus jogadores.

“Controlamos bem todo o jogo. Tivemos circulação de bola perto da área rival e o domínio. Jogamos, não deixamos o Boavista jogar e impusemos ritmo”, afirmou o treinador do Botafogo, na entrevista coletiva, ainda no Estádio Elcyr Resende.

Por outro lado, Nunes reconhece que muita coisa não deu certo para o Glorioso na Região Dos Lagos.

“Não conseguimos criar situações claras. O adversário povoou bem. Faltou um pouco mais de refino. Penso, entçao, que é normal em tempos de preparação, de gramado, que pedia jogo de choque e imposição física”, completou Nunes.

Para o treinador, o Botafogo, aliás, não trabalha em condições ideias nesta etapa inicial da temporada.

“Não podemos perder convicção em relação à condução do trabalho, principalmente nesse momento inicial de temporada. Não é exclusivo do Botafogo perder em Estadual. Infelizmente, o clube não tem condição hoje de fazer preparação fora, que seria o certo. Estamos nos preparando em condições que não são as melhores, tentando dar o melhor físico, técnico e tático ao time, dentro do que podemos fazer”, arrematou o comandante alvinebro.

