Veiga desconversa sobre oferta saudita: ‘Meu foco é o Palmeiras’

Destaque do Palmeiras na vitória em cima da Inter de Limeira por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Paulistão, o meia Raphael Veiga desconversou sobre uma possível saída do clube. Nos últimos dias, circularam boatos que um time saudita estaria interessado no jogador. Contudo, o camisa 23 reforçou que seu foco está em fazer história no Verdão.

Na última semana, o Al Etiffaq, da Arábia Saudita, mostrou interesse na contratação do camisa 23 e seu empresário comunicou ao Verdão sobre a possibilidade de negócio. O Palmeiras, por sua vez, disse que não vai vender o atleta. Veiga diz estar focado na Supercopa do Brasil, quando o Alviverde encara o São Paulo, no Mineirão, no dia 4 de fevereiro.

“Eu tenho minhas ambições, mas prefiro guardar para mim. Essas questões que chegam e falam em proposta e tudo mais, eu acho que estou focado, estou muito feliz no Palmeiras. Isso eu deixo para o meu pessoal cuidar, acho que não é um assunto que eu quero tratar. Estou focado em fazer historia no Palmeiras, daqui a pouco temos mais uma final, quero ganhar mais esse título, então acho que esse é meu foco”, disse Veiga.

O meia tem contrato até o final de 2027 e o Palmeiras não cogita vender o jogador neste momento. Além de ser um dos principais nomes da era Abel Ferreira, Veiga é ainda mais importante por ser praticamente o único armador do elenco. Por fim, ele também começou muito bem a temporada, já que marcou três dos quatro gols do Verdão no ano.

