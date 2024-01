Dirigente do Grêmio comenta sobre interesse por Gabigol

Dirigente do Grêmio nega conversas de Renato Gaúcho com Gabigol - (crédito: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Depois da goleada em cima do São José por 4 a 1 no Gaúcho, Antônio Brum acabou sendo questionado sobre um possível interesse do Grêmio por Gabigol, do Flamengo. O vice de futebol, dessa forma, afirmou que não houve nenhum contato com atacante.

“O Grêmio está trabalhando para anunciar o quanto antes as contratações. Queremos fazer os movimentos certos. Sobre Gabigol, não tem absolutamente nada, não foi para ele que o Renato ligou e ele nunca foi cogitado aqui no Grêmio”, disse Antônio Brum.

Gabigol e Renato Gaúcho

Na entrevista coletiva, Renato Gaúcho também negou ter tido conversas com Gabigol. Aliás, os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2021 e têm uma boa relação. Na época, ambos chegaram na final da Libertadores, mas acabaram sendo superados pelo Palmeiras na decisão.

O Grêmio vem se movimentando no mercado em busca de um atacante para substituir Suárez. Assim, muitos nomes têm sido ventilados nas últimas semanas. O clube ficou próximo da contratação do Rogelio Funes Mori, do Pumas. No entanto, as negociações não andaram para frente.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Gabriel Barbosa é um dos principais ídolos da história do Flamengo. O atacante está no clube desde 2019 e faz parte de uma geração marcante. O artilheiro já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas na Gávea.

Apesar dos títulos conquistados e da identificação construída, Gabriel pode estar vivendo seus últimos momentos no Flamengo. O atacante tem contrato até o fim de 2024 e vem perdendo espaço no elenco rubro-negro. Assim, ele tem sido alvo de muitas sondagens nas últimas semanas.

