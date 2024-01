Torcida do Botafogo hostiliza Mazzuco; Textor responde nas redes

John Textor confia no trabalho de Mazzuco... - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Enfurecida com o desempenho do time após a derrota para o Boavista e com a montagem do elenco, a torcida do Botafogo pegou no pé do diretor esportivo do clube, André Mazzuco, no Elcyr Resende, na última quarta-feira (24). Aliás, o público hostilizou o dirigente e o colocou como vilão do momento adverso da equipe.

Dono da SAF do Glorioso e proprietário de 90% do clube, John Textor tomou as dores de seu braço direito e recorreu, então, às redes para se pronunciar e mandar um recado aos mais exaltados. O norte-americano usou um vídeo de protesto publicado pelo perfil “Fogão do Meu Coração” e desabafou.

“Cada membro da equipe precisa melhorar este ano. Proprietário, departamento de futebol, treinadores, jogadores e torcedores. Estamos em 2024 e é hora de fazer uma escolha. Entre o amor e o ódio… Você é um companheiro de equipe que nos ajudará a vencer?”, questionou o magnata norte-americano.

Textor tornou-se figura carimbada nas redes sociais. Aliás, ele desativou sua conta no ano passado, no entanto, voltou com tudo, no fim da temporada. Assim, suas postagens não são novidades, assim como discussões acaloradas com torcedores do Botafogo.

Sobre Mazzuco, suas ações falam por si só. Em 2023, Textor renovou o contrato com dirigente até o fim de 2025.

Em campo, o Botafogo perdeu para o Boavista por 1 a 0 e viu a liderança do Campeonato Carioca escapar. O Mais Tradicional volta a campo neste sábado (27), contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada desta edição do Estadual.

