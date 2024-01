Fluminense se reapresenta em 2024: veja quem chegou e saiu

Elenco do Fluminense se reapresenta no CT Carlos Castilho - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram @fluminensefc) Jogada10 Jogada10

O Fluminense está oficialmente de volta aos trabalhos. Após um mês de férias, os jogadores tricolores se reapresentaram ao CT Carlos Castilho na manhã desta quinta-feira (25). O elenco, dessa forma, realizou exames físicos e começou os preparativos para 2024.

Chegadas no Fluminense

O clube chega com muitas mudanças para esta temporada. Afinal, muitos nomes chegaram e saíram do clube depois do título da Libertadores e do vice-campeonato do Mundial em 2023. Fernando Diniz, dessa forma, conta com um elenco diversificado e fortalecido em 2024.

Contratações do Fluminense em 2024:

Antônio Carlos: O zagueiro de 30 anos é cria do Fluminense e estava no Orlando City, dos Estados Unidos. O defensor assinou um contrato no clube tricolor até dezembro de 2026. Para saber mais, clique aqui.

Renato Augusto: O meio-campista de 35 anos atuou na escolinha de salão do clube tricolor e não renovou contrato no Corinthians. O jogador assinou um vínculo nas Laranjeiras até dezembro de 2025. Para saber mais, clique aqui.

Felipe Alves: O goleiro de 35 anos estava livre no mercado depois do empréstimo do São Paulo ao Fortaleza. O arqueiro assinou um contrato de um ano no Fluminense, com renovação automática por metas concluídas. Para saber mais, clique aqui.

Gabriel Pires: O meio-campista de 30 anos pertencia ao Benfica e estava emprestado ao Botafogo em 2023. O jogador assinou um contrato de três anos nas Laranjeiras. Para saber mais, clique aqui.

Douglas Costa: O atacante de 33 anos estava livre no mercado e vai assinar um contrato de 18 meses no Fluminense. O vínculo contará com cláusulas de produtividade. Para saber mais, clique aqui.

Jan Lucumi: O atacante de 19 anos é uma das principais joias do Boca Juniors e chega no Fluminense por empréstimo de um ano. Para saber mais, clique aqui.

Terans: O meio-campista de 29 anos assinou um contrato até o fim de 2026 com o Fluminense. O uruguaio pertencia ao Pachuca, do México. Para saber mais, clique aqui.

Planejamento do clube na janela de transferências

A expectativa é que novas contratações aconteçam nas próximas semanas. O clube, dessa forma, vem adotando uma visão de mercado eficaz nesta janela de transferências. Afinal, os dirigentes tricolores têm conseguido acertar contratações de peso sem muitos esforços financeiros.

Reformulação do elenco

Além das contratações, os dirigentes tricolores também concluíram muitas vendas e empréstimos nesta janela de transferências. Aliás, Nino, que se destacou em 2023, acabou sendo vendido para Rússia. No entanto, Willian Bigode e Caio Paulista acertaram com outros clubes brasileiros.

Saídas do Fluminense em 2024

Nino: O zagueiro assinou com Zenit, da Rússia, até junho de 2028.

Caio Paulista: O lateral-esquerdo assinou um contrato de cinco anos com o Palmeiras.

David Duarte: O zagueiro foi contrato pelo Bahia até dezembro de 2026.

Erick Nunes: O volante acabou sendo emprestado ao Cercle Brugge KSV, da Bélgica.

Giovanni Manson: O meia não renovou seu contrato no Fluminense no fim de 2023.

Willian Bigode: O atacante acabou sendo emprestado ao Santos por um ano.

Além das transações já concluídas, é possível que novas perdas ainda aconteçam em 2024. Afinal, André vem recebendo sondagens de clubes europeus e provavelmente vai ser negociado. Caio Vinícius e Pedro Range estão com empréstimos encaminhados e também não devem ficar. John Kennedy, por outro lado, recusou uma proposta do Lyon nas últimas semanas. O atacante, dessa forma, pretende permanecer no clube.

