Após goleada do Grêmio, Renato destaca gol de JP Galvão

O Grêmio mostrou personalidade em campo e aplicou uma goleada em cima do São José por 4 a 1. Depois da vitória, Renato Gaúcho concedeu entrevista para imprensa e falou sobre JP Galvão. O atacante marcou um gol nos primeiros minutos de jogo e balançou as redes pela primeira vez no clube.

“O gol foi muito importante. O grupo tem carinho muito grande por ele, até para tirar essa “zica” dele. Depois do vídeo conversei com ele, passei confiança e hoje ele foi bem melhor. Fez muitos gols na Itália, é muito difícil. Resumindo, foi uma vitória importante, com mais cara de Grêmio, em dois jogos fizemos cinco gols”, disse Renato.

Atuação do Grêmio

Em seguida, Renato Gaúcho comentou sobre a atuação dos jogadores gremistas em campo. O técnico tricolor, dessa forma, ressaltou que ainda é o começo da temporada e ainda está cedo para cobrar intensidade ao elenco.

“Isso acrescenta muita coisa. Afinal, os jogadores estão readquirindo ritmo de jogo. No jogo contra o Caxias fizemos bom primeiro tempo, mas caímos no segundo devido à pré-temporada. É impossível cobrar dos jogadores. Perdemos por falhas nossas, mas procurei corrigir no vídeo. Alguns jogadores estão chegando, conhecendo seus companheiros, muita calma, é só a segunda partida”, completou Renato.

O Grêmio entra em campo no próximo domingo (28), diante do Brasil de Pelotas, às 16h, no Estádio Bento Freitas, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor está na sexta colocação da competição, com três pontos conquistados.

