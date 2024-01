Nikão agrada e deve permanecer no São Paulo em 2024

Nikão teve grande atuação diante do Mirassol - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo ficou no empate em 1 a 1 com o Mirassol na terça-feira (23), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Contudo, o torcedor e o técnico Thiago Carpini tiveram uma grata surpresa na partida. Isso porque o embate marcou o retorno de Nikão, após um período emprestado. E o meia-atacante agradou bastante.

O camisa 43 saiu do banco no segundo tempo e foi o melhor jogador do time no período em que esteve em campo. Finalizou, serviu Juan num passe açucarado e foi ótimo escape pela direita. Ele teve seu nome gritado por boa parte da torcida durante o embate. Após o jogo, o técnico Thiago Carpini fez questão de elogiar Nikão, mesmo sem ser questionado sobre o atleta.

“Quero ressaltar também a entrada do Nikão. Vira uma alternativa boa para a sequência do nosso ano”, disse o treinador.

Nikão chegou ao São Paulo em 2022 com status de estrela e recebeu a camisa 10. Contudo, a temporada não foi boa. Com muitas lesões, o jogador disputou, com quatro gols e quatro assistências. Em 2023, ele acabou emprestado ao Cruzeiro, mas também não teve muitas chances.

Ao retornar ao São Paulo, ele ouviu de Dorival Júnior que não estava nos planos do clube. Contudo, com a chegada de Carpini, ele voltou a receber novas oportunidades e pode virar um reforço caseiro. Aliás, a conversa com o novo treinador foi tão positiva que Nikão chegou a recusar uma oferta do Athletico Paranaense, para tentar uma nova chance no Tricolor Paulista.

