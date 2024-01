Dirigente explica projetos e ambições do Flamengo nos EUA

Dirigente do Flamengo fala sobre expandir marca do clube nos EUA - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

A escolha do Flamengo em fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos não foi por acaso. Afinal, os dirigentes rubro-negros vêm lutando cada vez mais pela expansão e internacionalização da marca. Assim, Gustavo de Oliveira, vice-presidente de marketing, comentou sobre os caminhos e estratégias adotados pelo clube.

“Hoje há a internacionalização das marcas de todos os grandes clubes no mundo. Você hoje vê o Real Madrid presente no Brasil, o Barcelona, o Chelsea. E estamos fazendo o outro caminho também. É importante não só para o Flamengo, mas para outros clubes brasileiros, ter noção do mundo globalizado. Procuramos os Estados Unidos porque é um caminho natural. Você tem o mercado americano crescendo. Vai ter o Mundial de Clubes aqui, o Flamengo já está classificado. Vai ter a Copa do Mundo. E é um mercado ainda com possibilidade de você entrar mais fácil. Na Europa tem muitos clubes consolidados, nos Estados Unidos tem um pouco menos isso”, disse Gustavo de Oliveira ao “ge”.

Mundial de Clubes nos EUA

O Flamengo está confirmado no Mundial de Clubes de 2025, que acontecerá nos Estados Unidos. O clube rubro-negro, dessa forma, busca construir uma relação forte com os americanos e enraizar sua marca de vez no país.

“Tem uma colônia brasileira grande aqui (nos Estados Unidos). Na Flórida, ainda mais. Então eu acho que é um caminho natural. Estamos fazendo esse trabalho desde 2019 quando viemos para a Florida Cup. É um processo, e vamos formar a nossa marca aqui. A gente espera que, em 2025, a marca Flamengo já seja mais conhecida aqui e aproveite isso para ter a torcida ao nosso favor no Mundial de Clubes. A gente espera conquistar americanos para virarem rubro-negros (risos). Os americanos estão surpreendidos com os ingressos esgotados para o jogo contra o Orlando. O estádio estará completamente lotado, e isso para eles é novidade”, afirmou Gustavo de Oliveira.

Relação entre Flamengo e Orlando

Flamengo e Orlando vêm construindo uma parceria muito forte. O Orlando Magic é um aliado fiel do basquete rubro-negro. O Orlando City, por outro lado, tem uma forte ligação com as categorias de base e já participou de eventos no Ninho do Urubu. A ideia de Rodolfo Landim é que esta ligação se intensifique cada vez mais. Uma outra prova desta ligação é que a única loja internacional do clube carioca é localizada justamente na Flórida.

Aliás, Flamengo e Orlando City se enfrentam no próximo sábado (27), às 15h (Horário de Brasília), no Orlando City Stadium, pelo segundo amistoso da FC Séries. O primeiro jogo terminou 2 a 0 para equipe rubro-negra, com gols de Pedro e Cebolinha.

