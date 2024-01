Antônio Carlos assume liderança no Fluminense: ‘Jogar juntos’

Reforço do Fluminense assume papel de líder para os mais jovens - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O elenco principal do Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira (25) e ainda não participou dos primeiros jogos do Carioca. No entanto, os comandados de Fernando Diniz estão sendo bem representados em campo. Afinal, Antônio Carlos, reforço do clube tricolor para 2024, assumiu um papel de liderança e vem incentivando os mais jovens em campo.

Líder do Fluminense

No último domingo (21), antes do jogo entre Fluminense e Portuguesa, Antônio Carlos fez um discurso motivacional para os jogadores tricolores no vestiário. O zagueiro vem atuando como capitão nas primeiras rodadas do Carioca e tem protagonizado atuações seguras em campo. Aliás, as falas do defensor foram captadas pela Flu TV.

“Vamos ganhar todas as bolas, divididas, pelo alto e por baixo, vamos! Tem que ganhar. Vamos para cima dos caras. Não tem mais o que falar. Se estiver sol, chuva, se estiver frio ou calor, se o campo está bom, se é ruim, somos o Fluminense. E não pode ser menos que o último jogo. Nunca pode ser menos, sempre tem que ser mais. Porque quando a gente equilibra ou faz menos, ninguém lembra. Vamos jogar juntos, como equipe, brigando pela bola o tempo todo. Esse jogo é nosso”, disse Antônio Carlos.

Chegada de Antônio Carlos

Com passagens por Corinthians, Avaí, Flamengo, Ponte Preta, Palmeiras e Orlando City, Antônio Carlos chega com experiência de sobra no Fluminense. O zagueiro, dessa forma, vem para brigar por uma vaga no sistema defensivo tricolor, que ficou indefinido depois da saída de Nino. O defensor tem contrato no clube até o fim de 2026.

Aliás, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Elcyr Resende, pela terceira rodada da Taça Guanabara. A equipe tricolor está na sétima colocação do campeonato, com quatro pontos conquistados.

