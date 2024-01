Lucas Villela, um brasileiro no futebol da Armênia

Lucas Villela comemora um dos seus gols com a camisa do Pyunik - (crédito: Foto: Divulgação Pyunik) Jogada10 Jogada10

O campeonato da Armênia é muito pouco conhecido no Brasil e no mundo. Por aqui, é provável que você nem saiba o nome de algum time. Mas a liga deste país – que até 1990 fazia parte da antiga União Soviética – existe desde os anos 1930 e tem um supercampeão, o Pyunik. Dono de 15 títulos. É mais do que o triplo do segundo maior vencedor, o Shirak. E o Pyunik conta com um brasileiro no elenco: Lucas Villela.

O meia/atacante de 29 anos é cria do Bragantino, defendeu vários clubes de pequeno e médio portes de Minas e, desde 2017, joga na Europa, em clubes da Letônia e da Lituânia. Chegou ao Puynik em fevereiro de 2023. Neste momento, o Campeonato da Armênia está na sua parada de meio de temporada. Mas os times já retomaram os trabalhos para a reta final da competição. E Lucas Villela fala sobre a preparação:

“Já iniciamos a intertemporada. Foi muito bom esse período de férias para descansar um pouco e recarregar as energias com a família. Agora, é foco total na preparação”.

Este foco do Pyunik é retomar a hegemonia do futebol da Armênia e avançar à fase classificatória da próxima Champions. Afinal, após levar o caneco em 2021/22, na temporada passada, o time foi vice para o Urartu. Hoje, o Pyunik lidera com 48 pontos. Seis à frente do Noah (o Urartu está 14 atrás do ponteiro).

“Estamos contentes com o nosso desempenho na Liga, mas acreditamos que podemos melhorar em alguns aspectos no campo, já que tivemos muitos empates nas últimas rodadas de 2023” , disse Lucas Villela, que nesta temporada atuou em 17 dos 20 jogos do time, com três gols e três assistências.

Pyunik Made in Brasil

O Pyunik não conta apenas com Lucas Villela como brasileiro no elenco. Afinal, jogam na equipe: o ala Vagner Gonçalves, o meia Ravanelli, o zagueiro James e o meia Gustavo Marmentini.

Os times de Lucas Villela

Bragantino, Inter de Limeira-SP, Uberaba-MG, Valerio-MG, Social-MG, Stumbras /LIT, Ventspils/LET, RFS/LET, Liepaja/LET

