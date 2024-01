Santos x Ponte Preta - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Após vencer na estreia do Paulistão com autoridade, o Santos agora terá pela frente a Ponte Preta, na segunda rodada. O jogo desta quinta-feira ( 25/1) às 19h30 (de Brasília), é o primeiro na Vila Belmiro na temporada. A Ponte vem de empate com o Mirassol em casa e espera surpreender nesta noite. O jogão terá a transmissão da Voz do Esporte, que abre a sua cobertura com um esquenta a partir das 18h (de Brasília). Rolou a bola e a narração é do elétrico Christian Rafael.