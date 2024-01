Gustavo Scarpa vai estrear pelo Atlético? Felipão responde

Torcida do Atlético está ansiosa para ver Gustavo Scarpa em campo - (crédito: Foto: Reprodução/TV Galo) Jogada10 Jogada10

O Atlético volta a campo no próximo domingo, às 16 (de Brasília), contra o Democrata, na Arena MRV, em partida do Campeonato Mineiro. A expectativa, portanto, fica pela presença de Gustavo Scarpa no time.

No entanto, ainda não é possível responder se será a estreia oficial de Scarpa com a camisa do Atlético. De acordo com o técnico Felipão, será necessário fazer algumas avaliações para saber se o jogador tem condições físicas de entrar em campo neste domingo.

“Dependo da colocação da parte física, da parte fisiológica e da boa vontade do jogador. São muitas coisas que temos que analisar, tranquilamente, sem este problema por ter perdido (na estreia) e ter que ficar achando alguma coisa diferente”, disse o comandante.

O Atlético teve alguns desfalques no duelo de estreia, contra a Patrocinense, nessa quarta-feira (24), quando perdeu por 2 a 1. Foram os casos de Matías Zaracho, Bruno Fuchs, Mariano, Rodrigo Battaglia que ficaram em Belo Horizonte fazendo tratamento médico.

“Alguns jogadores saíram lesionados no ano passado e precisam fazer uma recuperação completa para que tenhamos o ano preenchido com eles em condições. Temos que trabalhar desta forma, ouvindo os departamentos físico e de fisiologia”, acrescentou.

Além desses jogadores citados acima, o Atlético também perdeu o atacante Hulk, por uma infecção intestinal e desidratação.

