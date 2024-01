Torcedores do Sevilla morrem em acidente a caminho do jogo contra o Atlético de Madrid

Sevilla irá prestar homenagens aos torcedores que morreram no acidente de carro - Foto: Louisa Gouliamaki/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Louisa Gouliamaki/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Os momentos que antecederam a partida entre Atlético de Madrid e Sevilla, pelas quartas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira (25), ficaram marcados por uma tragédia na Espanha. Três torcedores do clube da Andaluzia morreram em um acidente de carro a caminho do estádio Cívitas Metropolitano, na capital espanhola.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o acidente aconteceu em Santa Cruz de Mudela, em Ciudad Real, por volta de 5h (de Brasília) e envolveu outros dez carros e 12 caminhões. Além das três vítimas, outras 18 pessoas teriam ficado feridas, algumas com gravidade.

Dessa maneira, o Sevilla emitiu um comunicado oficial para expressar “condolências aos amigos e familiares das vítimas” e revelou que o time irá utilizar uma braçadeira na cor preta em momória dos falecidos. Além disso, o clube solicitou um minuto de silêncio à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que deverá acontecer antes do início da partida.

“Todos no Sevilla enviam suas condolências aos amigos e familiares dos três torcedores do Sevilla que morreram tragicamente esta manhã em um acidente de trânsito a caminho de Madrid, antes do jogo desta noite no Wanda Metropolitano. Assim, o clube quer oferecer seu apoio aos familiares e amigos nestes momentos difíceis. Em memória deles, todos os jogadores usarão uma braçadeira preta durante o jogo desta noite. Um pedido de um minuto de silêncio foi enviado à RFEF. Que descansem em paz”, escreveu o clube andaluz.

Atlético de Madrid também se manifesta após morte de torcedores

Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid também prestou suas condolências às vítimas do acidente fatal e também emitiu uma nota de pesar nas redes sociais do clube.

“Nossas mais sinceras condolências à família do Sevilla e aos familiares dos torcedores do Sevilla que faleceram em um acidente de trânsito enquanto se dirigiam a Madrid para assistir ao jogo desta noite. Que descansem em paz”, diz a nota do Atlético de Madrid.

Quartas de final da Copa do Rei

Nesta quinta-feira, às 17h, Atlético de Madrid e Sevilla irão definir o último semifinalista da Copa do Rei da Espanha. Quem avançar se junta à Real Sociedad, Mallorca e Athletic Bilbao. Assim, irão formar as quatro equipes que seguem vivos na briga pelo torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook