Landim cita esforço por Léo Ortiz e diz que Thiago Maia joga no sábado

Flamengo segue na busca pela contratação do zagueiro Léo Ortiz

O Flamengo segue sua pré-temporada nos Estados Unidos. O presidente, Rodolfo Landim, falou com a imprensa e esclareceu alguns temas importantes. Assim, o mandatário voltou a citar que o clube segue em negociações pelo zagueiro Léo Ortiz e confirmou a chegada de Matías Viña em solo norte-americano ainda nesta quinta (25). Além disso, falou sobre Luiz Henrique e revelou que Thiago Maia joga contra a Portuguesa-RJ, no sábado (27), em Natal.

“Está prevista (a chegada de Viña nesta quinta-feira). São duas (contratações), as primeiras, mas temos mais contratações vindo, se Deus quiser. Paciência porque a janela é um pouco mais longa esse ano”, disse, antes de falar sobre Léo Ortiz.

‘De fato a gente não interrompeu o nosso esforço de contratação (de Léo Ortiz). Só isso. Conversas a gente ainda vai ter por algum tempo”, revelou.

Outras negociações e Thiago Maia

Ao longo da conversa, Landim falou sobre a negociação do Internacional por Thiago Maia. De acordo com o presidente, o volante fará parte do elenco que viaja para Natal. Por lá, os reservas do Flamengo medem forças com a Portuguesa-RJ, no sábado (27), às 18h10 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal.

“Sei que o Thiago Maia está treinando e vai jogar. Matheuzinho retornou agora e nem sei, mas o Thiago ia viajar para o Nordeste e jogar. Na verdade, vou dizer o seguinte: o Thiago Maia vai jogar (respondendo se o Flamengo havia recusado a proposta do Inter). Acho que isso é o suficiente para você (risos)”, explicou, antes de falar sobre a negociação por Luiz Henrique, do Real Betis.

– Jogador que joga na Europa, na Espanha. É um bom jogador, acho que o fato de ele estar interessado é natural. O Flamengo também está interessado nele. Acho que é natural que outros clubes estejam interessados. Eu costumo ficar dentro meu orçamento em tudo que eu faço, cara (sobre se o Flamengo poderia tentar a compra).

