Em dia de reapresentação, Marcelo é liberado para resolver questões pessoais

O elenco principal do Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (25). No entanto, Marcelo foi liberado pelo clube para resolver questões pessoais e foi a única ausência na volta das férias. De acordo com o Tricolor, o lateral-esquerdo deve se reapresentar nos próximos dias. A informação é do portal ‘ge’.

Além do grupo principal, os reforços Renato Augusto, Gabriel Pires e David Terans e Felipe Alves estiveram presentes no CT. Além disso, Manoel e Cristiano também compareceram e participaram de uma conversa no auditório com a comissão técnica.

Por outro lado, John Kennedy e Alexsander também foram ausências, visto que estão disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileira. A única saída confirmada foi a de Nino, que assinou com o Zenit, da Rússia.

O elenco principal se junta aos Moleques de Xerém e também aos cinco reforços anunciados: Renato Augusto, Antônio Carlos, Gabriel Pires, Felipe Alves e Terans. O Tricolor deve apresentar, em breve, experiente Douglas Costa e o jovem colombiano Jan Lucumí.

Lista de jogadores que se reapresentaram no Fluminense

Goleiro: Fábio

Laterais: Samuel Xavier, Guga e Diogo Barbosa

Zagueiros: Marlon, Felipe Melo, David Braz e Thiago Santos

Volantes: André e Martinelli

Meias: Ganso, Daniel e Lima

Atacantes: Jhon Arias, Keno, Germán Cano e Yony González

