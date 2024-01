Santiago Arias está em Salvador para fechar com o Bahia

Santiago Arias passará por exames médicos para assinar com o Bahia - (crédito: Foto: Divulgação / Selección Colombia) Jogada10 Jogada10

O colombiano Santiago Arias, de 32 anos, já está em Salvador para assinar com o Bahia por dois anos. O lateral-direito desembarcou na capital baiana para ser submetido a exames médicos.

Os exames, dessa forma, serão nesta quinta-feira. E, se aprovado, será anuinciado. O jogador está livre no mercado desde que deixou o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023.

Santiago Arias iniciou carreira na Colômbia. Ele ainda tem passagens por clubes europeus, como Sporting (Portugal), PSV (Holanda), Atlético de Madrid (Espanha) e Bayer Leverkusen (Alemanha).

O colombiano, afinal, também acumula convocações para a seleção do seu país. Defendendo a Colômbia, ele disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além das Copas América de 2015, 2016 e 2019.

Durante as eliminatórias para o Mundial de 2022, acabou se lesionando, o que o deixou longo tempo fora dos gramados. Voltou a ser chamado em 2023, para compor o grupo que disputa as Eliminatórias da Copa de 2026.

Caso assine com o Tricolor baiano, no entanto, o jogador vai brigar pela posição com Gilberto, Cicinho e André.

Até agora o Bahia anunciou cinco reforços para a temporada atual. São eles: Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Iago Borduchi (chega ao clube em julho) e Victor Cuesta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.