De La Cruz analisa início no Flamengo e compara Tite a Gallardo e Bielsa

O Flamengo segue a pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal. Em meio às atividades propostas pela comissão técnica de Tite, quatro jogadores participaram de uma ação de marketing. Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e David Luiz. Nesse sentido, o primeiro reforço do clube carioca na temporada também responde a imprensa e teceu muitos elogios ao treinador rubro-negro.

“Me surpreendeu positivamente. Obviamente que não surpreendeu por ter conquistado muitíssimas coisas como técnico, tanto por clubes quanto na seleção. Tive oportunidade de estar com treinadores também como os dois Marcelos, Marcelo Gallardo (no River Plate) e Marcelo Bielsa (no Uruguai), que têm uma ideia muito parecida com o que é o Tite. Eles transmitem muitíssima segurança e tranquilidade, e com muita transparência ao que transmitem. Vai ser importante para ele tentar me tirar o máximo para benefício do time”, disse.

Adaptação inicial

O uruguaio também analisou a pré-temporada do Flamengo e que estar no Estados Unidos, com o grupo unido, tem facilitado para sua adaptação. Assim, o jogador fez sua estreia na vitória por 2 a 0 sobre o Philadelphia Union, no último domingo (21).

A nível pessoal, tentei a melhor adaptação ao grupo. Creio que esses dias aqui, por mais que no CT estejamos juntos é pouco tempo que convivemos. Aqui tem todo o dia juntos, desenrolar conversas, estar perto para escutar e aprender o que falam. Eles têm paciência comigo, isso para mim é muito importante. Creio que vai ser bom para todo o time. Por isso estou dando o melhor para ouvir, aprender… Foi uma semana muito linda, espetacular. Somado ao trabalho, os colaboradores, todos que rodeiam, é muita gente (risos), vou conhecendo os nomes. Temos que estar todos juntos”, completou.

Por fim, o elenco principal do Flamengo volta a campo no sábado (27), às 15h (de Brasília), para medir forças no amistoso contra o Orlando City. Por outro lado, a equipe alternativa joga pelo Carioca, às 18h10, diante da Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal.

