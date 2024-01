Herói do título, Kayke desabafa: ‘Minha família que sabe o que passei para estar aqui’

Kayke comemorando o gol do título - (crédito: Foto: Alexandre Battobugli/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Kayke foi o herói do 11° título da Copinha do Corinthians. O camisa 11 acertou um lindo gol de fora da área, aos 39 minutos do segundo tempo, sem chances para o goleiro adversário. Após o apito final, o atacante, emocionado, celebrou a conquista.

“Não tenho palavras para explicar o momento que estou vivendo. Só tenho que agradecer à Deus, aos meus companheiros, sem eles nada disso seria possível. E quero agradecer a toda minha família que sabe o que passei para estar aqui”, disse Kayke, de 19 anos.

“Agora é desfrutar desse momento. É campeão”, celebrou.

Além de marcar o gol do título, Kayke foi o líder em assistências da competição. No total, ele marcou três gols, deu seis passes para gol e teve nove participações em gols.

