Botafogo negocia para ter Luiz Henrique, após acordo entre Lyon e Betis; entenda

Botafogo pode ser o destino de Luiz Henrique, após acordo entre Lyon e Betis - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Ao longo desta janela, Luiz Henrique, do Real Betis, tem sido um dos jogadores mais sondados por clubes brasileiros. Flamengo, Corinthians e Fluminense manifestaram o desejo de contar com o atleta. No entanto, o Botafogo desponta nesta disputa. Isso porque o Lyon, um dos clubes que pertencem a John Textor, negocia a contratação do atacante do Betis.

Contudo, por questões burocráticas, o clube francês não pode inscrever o jogador na atual temporada europeia. Assim, o milionário repassaria o jogador ao Glorioso por empréstimo. A informação é do portal ‘ge’.

Vale destacar que na França, os clubes só podem inscrever quatro jogadores extracomunitários (atletas de países de fora da União Europeia e de nações que não foram colonizadas pela França). Apesar do Lyon já estar no limite, John Textor enxerga Luiz Henrique como uma boa opção no mercado.

Seguir dentro do grupo

O milionário quer manter o atacante dentro do grupo e emprestá-lo ao Botafogo por pelo menos seis meses (pode ser estendido até o fim do ano). O Betis chegou a um acordo com Textor sobre valores, que incluem bônus e metas pré-estabelecidas. O negócio pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões, na cotação atual).

A intenção do jogador, de 23 anos, é permanecer na Europa. Por outro lado, Textor quer convencê-lo a aceitar o retorno temporário ao futebol brasileiro, com a garantia de que voltará em breve ao Velho Continente.

Depois de despontar no Fluminense, o jogador se transferiu para o Betis. O valor poderia chegar a € 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época). São € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato.

Com a camisa do Betis, desde agosto de 2022, o jogador soma 60 partidas, com quatro gols e nove assistências. Na primeira temporada, o atacante atuou em 43 partidas, 27 como titular, porém perdeu espaço.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.