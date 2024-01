Torneio Pré-Olímpico: onde assistir e escalações de Brasil x Colômbia

Endrick durante a partida contra a Bolívia - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

Após estreia com vitória por 1 a 0 diante da Bolívia, a Seleção Brasileira encara a Colômbia nesta sexta-feira (26), pelo Torneio Pré-Olímpico. A partida será no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. A bola rola às 20h (de Brasília).

Com os três pontos conquistados na última partida, o time de Ramon Menezes ocupa a segunda posição do Grupo A, empatado com o Equador, que é o líder da chave. Enquanto isso, a Colômbia, que perdeu justamente para a seleção equatoriana na rodada anterior por 3 a 0, é a lanterna.

Onde assistir

O SporTV irá transmitir a partida entre Brasil e Colômbia.

Como está o Brasil

Apesar da vitória na estreia, a expectativa é que Ramon faça algumas alterações na equipe titular. Alexsander e Maurício, por exemplo, entraram bem durante na vitória na terça-feira e podem ser novidades. Nas redes sociais, aliás, torcedores pedem ambos no time inicial.

O Brasil, assim, deve ir a campo com: Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Alexsander (Bruno Gomes), Andrey Santos, Maurício (Marquinhos) e Gabriel Pec (Biro); John Kennedy e Endrick.

Já a Colômbia terá que lidar com importante desfalque

Em contrapartida, o técnico Hector Cardenas será obrigado a fazer uma mudança em sua equipe que iniciará o jogo. Afinal, o meia Jimer Fory foi expulso na derrota para o Equador e não fica à disposição. A tendência é que Álvarez seja o substituto.

Michel destaca entrosamento com Arthur e faz alerta para jogo contra a Colômbia

A seleção colombiana deve ser escalada da seguinte forma: Sebastián Guerra; Mosquera, Cristian Castro, Brayan Ceballos e Álvarez; Nelson Palacio, Jhojan Torres, Daniel Ruiz e Óscar Cortés; Carlos Gómez e Carlos Cortés.

