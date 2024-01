Arrascaeta fala sobre contratação de Viña: ‘Feliz que possam chegar compatriotas’

Arrascaeta está feliz com a presença de mais compatriotas no elenco do Flamengo para 2024 - (crédito: - Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Em meio à pré-temporada do Flamengo, nos Estados Unidos, quatro jogadores participaram de uma ação de marketing. Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e David Luiz. Assim, o camisa 14 conversou com a imprensa sobre a chegada de Matís Viña, mais um compatriota no elenco rubro-negro e também a parceria com De La Cruz.

“Fico feliz que possam chegar compatriotas (o elenco conta com Arrascaeta, De La cruz, Varela e Viña, ambos uruguaios), tomara que sejamos felizes juntos. Com o Viña eu tinha falado quase um ano atrás da possibilidade, e hoje ela se concretiza. Ele já conhece o futebol brasileiro e a adaptação vai ser rápida. Tomara que possa estar 100% para ajudar a gente o mais rápido possível”, afirmou, antes de completar sobre o parceiro de seleção:

“Tenho uma parceria muito boa com ele da seleção. É um cara que sempre está tentando melhorar, ajudar no que necessita. Tem tudo para dar certo no Flamengo, muita qualidade, personalidade tremenda. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso time”, acrescentou.

Pré-temporada nos Estados Unidos

O meio-campista também analisou como tem sido os treinamentos em solo norte-americano. De acordo com o uruguaio, o elenco tem que se preparar muito bem, ainda mais diante de um calendário intenso no futebol brasileiro.

“A parte física estamos trabalhando muito forte, teremos um ano muito puxado e vamos precisar de todo mundo. É importante uma pré-temporada com muita intensidade e esforço, porque os treinos têm sido muito pegados. (…) Tanto para mim como para meus companheiros, o Brasil tem muito jogo o ano todo, e não são fáceis. Tem vezes que a cada três dias você está jogando jogos decisivos. Todo mundo tem que estar preparado. Se não está na melhor forma física e técnica, esse momento de pré-temporada para nós é importante para aprimorar tudo isso”, frisou.

Por fim, o elenco principal do Flamengo volta a campo no sábado (27), às 15h (de Brasília), para medir forças no amistoso contra o Orlando City. Por outro lado, a equipe alternativa joga pelo Carioca, às 18h10, diante da Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal.

