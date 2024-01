Vasco lança segunda camisa inspirada em anos vitoriosos; veja fotos

O uniforme vai estrear nesta quinta-feira, na partida diante do Madureira, às 21h30, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Ele terá uma logo da AACD no peito. O Vasco informou que leiloará as 11 camisas dos titulares no confronto em parceria com a “Play For a Cause”, e o destino do valor arrecadado será à instituição, que é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física há mais de 70 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.