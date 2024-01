Rony se diz aliviado após marcar pelo Palmeiras: ‘Sai um peso’

Rony marcou aos 42 do segundo tempo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira na última quarta-feira, o atacante Rony se mostrou aliviado. Afinal, após a partida, o camisa 10 alviverde revelou que tirou um peso das costas, já que perdeu espaço na reta final da temporada passada.

“Sai um peso, porque só a gente sabe o que passamos no dia a dia. Quando as coisas não acontecem, você vê comentários absurdos e as pessoas esquecem tudo que você fez nesse clube maravilhoso. Muito fácil as pessoas no primeiro jogo da temporada falar e não saber o que você passa”, disse Rony.

O atacante contou que o gol, além de tirar um peso, dá também motivação para seguir melhorando na temporada. Dessa forma, o ídolo palmeirense acredita que as coisas serão mais fáceis daqui em diante.

“Muito mais alívio, e agradecer meus companheiros por toda confiança, ao Abel pela confiança. E a gente sabe o quanto a gente se prepara para entrar em campo e ajudar a equipe da melhor maneira possível. Muito feliz. Acredito que esse gol dá confiança para a sequência da temporada”, completou.

