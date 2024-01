Chelsea x Aston Villa: escalações e onde assistir

Jogadores do Chelsea durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Chelsea FC - (crédito: Foto: Divulgação/Chelsea FC) Jogada10 Jogada10

Um dos principais duelos desta quarta rodada da Copa da Inglaterra acontece nesta sexta-feira (26), no Stamford Bridge, em Londres. O Chelsea recebe o Aston Villa, às 16h45, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que atravessam bom momento na temporada.

Como chega o Chelsea

Em uma temporada que está longe de ser boa, o Chelsea vem de uma boa goleada por 6 a 1 sobre o Middlesbrough na semifinal da Copa da Liga Inglesa e confirmou sua classificação para a final do torneio. Agora, os Blues viram a chave e tentam se manter vivos em mais uma competição nacional. Na rodada passada da Copa da Inglaterra, o clube londrino eliminou o Preston North End com uma vitória por 4 a 0.

Porém, os desfalques no elenco do Chelsea acompanham toda a temporada da equipe e viraram dor de cabeça para o treinador. O mais recente deles é Nicolas Jackson, que está a serviço de seleção de Senegal na Copa Africana de Nações. Dessa maneira, o senegalês se junta aos lesionados Nkunku, Ugochukwu, Cucurella, Robert Sanchez, Wesley Fofana, Romeo Lavia e Reece James.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa faz uma grande temporada sob comando do técnico Unai Emery e briga na parte de cima da tabela da Premier League. Assim, os Villans prometem dificultar a vida do Chelsea no Stamford Bridge para seguirem vivos na Copa da Inglaterra.

No entanto, Unai Emery terá um desfalque de última hora para esta sexta-feira. Jhon Durán, lesionado, está fora da partida. Assim, ele se junta aos lesionados Buendia, Mings, Lucas Digne, Pau Torres, Ramsey e Robin Olsen como baixas.

Chelsea x Aston Villa

4ª rodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: 26/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Disasi, Badiashile, Colwill, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Gallagher, Palmer; Broja. Técnico: Mauricio Pochettino.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Moreno; Douglas Luiz, Tielemans; McGinn, Zaniolo; Diaby, Watkins. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Robert Jones (ING)

VAR: Simon Hooper (ING)

Onde assistir: Star+

